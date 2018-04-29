عقوب يناقش تعزيز التعاون الصحي المشترك مع معاهد تنمية القوى العاملة الطبية

بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، أمس في مدينة البيضاء، مع مدير إدارة الموارد البشرية، محمد الجبالي، ومدير الإدارة المالية، علاء عون، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الصحي المشترك مع معاهد تنمية القوى العاملة الطبية، ووزارة صحة المؤقتة لتدريب الطواقم الطبية الليبية.

هذا وناقش المجتمعون الضوابط الإدارية والقانونية والمالية المنظمة لبدء إجراءات التدريب بالداخل والخارج للعناصر الطبية والطبية المساعدة، بالتنسيق مع معاهد تنمية القوى العاملة.

وأكد عقوب على ضرورة الإسراع في انطلاق عمليات التدريب، كخطوة ثانية بعد توطين العلاج بالخارج لسد النقص في الشواغر بالمستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية.

مشيرا إلى ضرورة زيادة أعداد الدورات التدريبية المعتمدة وفتح برامج جديدة في التخصصات الطبية.

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