أمن طرابلس : نستغرب عدم تواصل تعليم الوفاق بشأن تأمين الامتحانات بقاعات جامعة طرابلس

ليبيا – أعربت مديرية أمن طرابلس في بيان لها أمس السبت عن استغرابها من تجاهل وزارة تعليم الوفاق وعدم تواصلها مع المديرية بخصوص إجراء الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية والثانوية لعام 2018 بنظام التجمعات بقاعات جامعة طرابلس.

المديرية أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بعدم وجود أي تنسيق بينها وبين وزارة التعليم بخصوص عملية تأمين الإمتحانات بما يضمن خطة أمنية محكمة لأجل المساهمة لإجراء الطلاب امتحاناتهم بأمن.

وأوضحت المديرية أن آلية تجميع الطلبة بأعداد كبيرة من مختلف المناطق سكنية له مخاطر قد ينتج عنها مشاجرات ومشاحنات بين الطلبة المتجمعين بنطاق واحد ، إضافةً إلى أن دخول وخروج الطلبة من وإلى الجامعة قد يتسبب بأزمة مرورية الأمر الذي يشكل عبء على قاطني العاصمة.

وأكدت المديرية أن حضور أهالي الطلبة وأصدقائهم لمقار الإمتحانات ومحاولتهم المساعدة يسبب مشاكل أمنية وتصادم مع رجال الأمن كونهم بأعداد أكبر في حال التجمع ، مشيرةً إلى المرحلة العمرية للطلبة تمتاز بروح الحماسة والاندفاعية بما له من مخاطر وسلبيات في حال تجمعهم الأمر إلى رؤية أمنية خاصة بالتعامل والتجهيز لمراقبتهم والحفاظ على تحركاتهم بأمان .

المديرية دعت في بيانها وزارة التعليم للتشاور في المواضيع المذكورة أعلاها لتحقيق الحفاظ على الأمن تمكن الطلبة من إجراء الإمتحانات بكل يسر.

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