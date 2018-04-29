مستشفى المقريف في اجدابيا ينظم لقاء عمل حول المهارات الجراحية الأساسية

أقام مستشفى امحمد المقريف المركزي التعليمي بإجدابيا أمس، لقاء عمل حول المهارات الجراحية الأساسية، وذلك في قاعة المحاضرات بقسم الجراحة العامة رجال.

وحسب وكالة الأنباء الليبية البيضاء، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار النشاط العلمي والتعليم الطبي المستمر، للرفع من كفاءة الأطباء بالقسم.

حيث حضر 32 طبيبا من أطباء الجراحة العامة وأطباء الامتياز، وطبيبان من أطباء جراحة الوجه والفك.

هذا وتطرق اللقاء إلى التدريب العملي على كيفية التعقيم، وأنواع الإبر والأسلاك الجراحية، وكيفية تعلم الخياطة، ومبادئ جراحة المناظير.

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