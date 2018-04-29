أمين عام مجلس الوزراء يلتقي مسؤولين من مصلحة التخطيط العمراني

عين ليبيا

بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور الطاهر عامر الأحد خلال الاجتماع التقابلي مع رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني فرج عبدالنبي اللافي والمسؤولين في المصلحة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل المصلحة، وآليات تطوير عملها، وتفعيل مشروع الجيل الثالث، وذلك بحضور مديري إدارة المتابعة ومكتب دعم القرار بالديوان ومستشار الأمين العام بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء على نقل تبعية المصلحة لديوان رئاسة الوزراء نظراً لأهمية العمل الذي تقوم به، وشدد على ضرورة اعداد الكوادر الفنية المؤهلة التي تسهم في تطوير عملها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وتم مناقشة آلية التنسيق مع المجالس البلدية في اعداد المخططات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتفقوا على الاستمرار في عقد الاجتماعات من اجل العمل على تذليل الصعاب التي تواجه سير عمل المصلحة.

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