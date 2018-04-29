اجتماع تقابلي بديوان رئاسة وزراء الوفاق لبحث هذه النقاط

عقد بديوان رئاسة الوزراء التابع لحكومة الوفاق بطرابلس، اجتماع تقابلي بين أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر، ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، فرج اللافي، والمسؤولين في المصلحة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل المصلحة، وآليات تطوير عملها، وتفعيل مشروع الجيل الثالث، وذلك بحضور كل من مديري إدارة المتابعة، مكتب دعم القرار بالديوان، مستشار الأمين العام.

وعامر، خلال الاجتماع على أهمية نقل تبعية المصلحة لديوان رئاسة الوزراء نظراً لأهمية العمل الذي تقوم به، مشددا على ضرورة أعداد الكوادر الفنية المؤهلة التي تسهم في تطوير عملها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية التنسيق مع المجالس البلدية في إعداد المخططات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتفقوا على الاستمرار في عقد الاجتماعات من اجل العمل على تذليل الصعاب التي تواجه سير عمل المصلحة.

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