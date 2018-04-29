رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأحد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان تطورات المشهد السياسي وملف الاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات وتعديل الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل تحسين الوضع المعيشي للمواطن خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وقد عرج رئيس المجلس على الاجتماعات المثمرة في رحلة المغرب التي على رأسها اللقاء الإيجابي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأبدى السفير إعجابه بالرغبة الحقيقية والخطوات الإيجابية السريعة التي أخذتها الرئاسة في ظرف ثلاثة أسابيع من انتخابها مقارنة بمحاولات سابقة أخذت وقتاً أطولَ بكثير، متطلعاً إلى تعاون مجلس النواب لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية ورفع المعاناة عن الليبيين.

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