جهاز النهر الصناعي: بسبب أعمال التخريب خرجت 4 آبار عن الخدمة

ليبيا – أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي عن قيام مجهولين بالإعتداء على 4 آبار بالحقل الغربي وخروجها عن الخدمة .

المنظومة أوضحت بحسب مكتبها العلامي أن المجهولين قاموا بقطع كوابل قياس درجة الحرارة المضخة (RTD) ،مشيرة ً إلى أن هذه الآبار كانت من العاملة لتصبح بهذا العمل التخريب غير متاحة للتشغيل.

يشار الى أن جهاز النهر الصناعي قد حذر في وقت سابق من عمليات التخريب الممنهجة لآبار النهر الصناعي والذي قد يترتب عليه ايقاف ضخ المياه الي الشمال حال عدم توقف هذه العمليات التخريبية.

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