افتتاح المقر المؤقت لمركز الخصوبة ومساعدة الانجاب في بنغازي

اعيد صباح امس السبت افتتاح مركز بنغازي للخصوبة و المساعدة على الإنجاب بمقره الحالي المؤقت بمنطقة الرحبة ، وحضر حفل الافتتاح الدكتور نادركويري و كيل وزارة الصحة بنغازي و الأستاذ ناصرالكاديكي مدير مكتب التفتيش و المتابعة بوزارة الصحة بنغازي و و كيل ديوان بلدي بنغازي عمرنشاد و الدكتور عزالدين الحبوني مدير عيادة الكيش و الاطباء الاستشاريين في المركز.

واوضح مسؤول الاعلام بوزارة الصحة بنغازي هاني العريبي لبوابة افريقيا الاخبارية أن “المركز افتتح عام 2014 كمركز حديث و متطور بمقره الرئيسي بمنطقة القوارشة وعمل لعدة اشهر ثم قفل لوقوعه في منطقة اشتباك في حرب القوات المسلحة ضد الجماعات الارهابية التى اتخذت من المركز مستشفى ميداني”.

وقال العريبي أن المركز تعرض لاضرار مادية كبيرة نتيجة الحرب واشار العريبي الى ان هذا المركز يعتبر الوحيد ببنغازي و المنطقة الشرقية الذي يعمل في هذا التخصص

وفي حديث لها على هامش الافتتاح قالت الدكتورة سعاد المتريح مدير المركز لبوابة افريقيا الاخبارية أنه “وبعد اقفال المركز نتيجة حرب القوات المسلحة ضد الجماعات الارهابية انقل عمل المركز الى منطقة الحدائق وكان العمل اداري وتنظيمي ثم بدأ العمل في عيادة الكيش في العيادات والمعامل بالعيادة”.

وتواصل الدكتورة سعاد قائلة “لاكثر من عام تمكنا من تحقيق نتائج والحمد لله رغم ان القوة الاستيعابية اقل حيث كان العمل في قسم من اقسام العيادة حاولنا قدر ما نستطيع ان نبذل جهد وكنا سبع اطباء وجزء من التمريض نستعين بمعامل عيادة الكيش و تحصلنا منهم على جهاز موجات صوتية ، ونحن وبموظفي المركز اشتغلنا بالعلاج بالادوية واشتغلنا بالتلقيح الصناعي وتمكن من تحقيقي نتائج طيبة والحمد لله”.

وتتحدث الدكتورة عن المركز بعد تحرير القوارشة من المجموعات الارهابية حيث المقر الرئيسي للمركز قائلة : “بعد تحرير القوراشة انتقلنا الى هذا المقر المؤقت وكان ذلك بدايات 2017 ووبذل مدير المركز في ذلك الوقت الدكتور عبدالفتاح العوامي جهدا حتى نعمل في مقر مستقل وهنا وجب تقديم الشكر لمن كان لهم الفضل في استخراج الاجهزة بالكامل الموجودة في المقر الرئيسي وهم الهندسة العسكرية ونقلنا الاجهزة من المقر الرئيسي الى المقر المؤقت ، ولم تكن كل الاجهزة بحالة جيدة بعضها اشتغل وبعضها لم يعمل ودخلنا عمل مضني لتجهيز المقر المؤقت للعمل استغرق خلال خمسة اشهر وبدأنا والحمد لله في فبراير الحقن المجهري واستردينا طاقم عمل المركز والان نعمل بقدرة استيعابية 40 حالة وهو رقم في الواقع اقل من الاحتياج حيث يقارب عدد الحالات المحتاجة للعلاج من احد عشر الف حالة”.

ووجهت الدكتورة سعاد طلبا الى بلدية بنغازي دعته الى المساعدة صيانة مقر المركز في القوراشة

في ختام حفل الافتتاح وزعت شهادات تكرمي ودروع حيث كرم المركز المشير خليفة حفتر القائد العام الجيش الليبي و عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة و الدكتور سعد عقوب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة و الدكتور نادر كويري وكيل وزارة الصحة بنغازي و المرحومة الدكتورة فريحة بوزقية التي شغلت مسؤولة بالمركز و الدكتور عبدالفتاح العوامي المدير السابق للمركز و ناصرالكاديكي مدير مكتب التفتيش و المتابعة بوزارة الصحة بنغازي و عمرنشاد وكيل ديوان بلدي بنغازي و الدكتور عزالدين الحبوني مدير عيادة الكيش

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