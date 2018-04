بحث أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني ” الطاهر عامر”، صباح اليوم الأحد خلال الاجتماع التقابلي الذي عقده بديوان رئاسة الوزراء مع رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني ” فرج عبدالنبي اللافي” والمسؤولين في المصلحة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل المصلحة، وآليات تطوير عملها، وتفعيل مشروع الجيل الثالث، وذلك بحضور كل من مديري إدارة المتابعة، مكتب دعم القرار بالديوان، مستشار الأمين العام.

وأشار الأمين، إلى نقل تبعية المصلحة لديوان رئاسة الوزراء نظراً لأهمية العمل الذي تقوم به، وشدد على ضرورة اعداد الكوادر الفنية المؤهلة التي تسهم في تطوير عملها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة آلية التنسيق مع المجالس البلدية في اعداد المخططات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتفقوا على الاستمرار في عقد الاجتماعات من اجل العمل على تذليل الصعاب التي تواجه سير عمل المصلحة.

The post أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني معوقات سير العمل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية