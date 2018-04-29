معزب : تمسك صالح بمقترح اختيار رئيس ونائب من قبل البرلمان يعرقل عملية التفاوض

ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة محمد معزب عملية إجراء انتخابات رئاسية هذا العام خاصة في ظل عدم التوافق بين الأطراف كافة ، مؤكداً أن ذلك يستلزم توافقاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً وهو ما لم يتوفر حتى الآن.

عضو مجلس الدولة كشف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد بأن اجتماع مجلس الدولة يوم غد الاثنين سيناقش لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في المغرب خلال الأيام الماضية ، مشيراً إلى أن المشري سيطرح التفاصيل وما تم التوصل إليه أو مناقشته مع عقيلة صالح ليتم بحثه داخل المجلس والتشاور فيما يمكن اتخاذه خلال الفترة المقبلة.

وقال معزب أن المجلس يناقش المقترحات أو البدائل التي يمكن على أساسها استئناف المفاوضات إلا أنه يظل ما تقدم به هو الأقرب للحل في ليبيا ، مضيفاً أن في حال وجود أي مقترحات جديدة داخل المجلس يتم عرضها في جلسة موسعة للنقاش ومن ثم إحالتها للجان المجلس وعرضها بعد ذلك للجلسة العامة لإقرارها والموافقة عليها.

وتابع معزب”في حال وجود خلاف بين أعضاء المجلس على المقترح يتم التصويت، ويجب موافقة الأعضاء بنسبة النصف +1 من أصل عددهم البالغ 130، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة أولاً”.

وأشار معزب إلى أن الخلاف الذي يعرقل عملية المفاوضات يتمثل في تمسك صالح بمقترح غسان سلامة المبعوث الأممي الذي يقضي بأن يختار مجلس النواب الرئيس وأحد النواب وأن يختار مجلس الدولة نائباً.

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