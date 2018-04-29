أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية فرنسا سبل حل الأزمة الليبية

ليبيا – إستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي صرح وفقاً للموقع الرسمي للجامعة بأن اللقاء شهد حواراً معمقاً حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصةً ما يرتبط بالأزمة الليبية.

وأوضح عفيفي أن أبو الغيط ناقش مع الوزير الفرنسي كيفية العمل على حلحلة الأزمة الليبية ومساندة جهود المبعوث الأممي الرامية لتحقيق التوافق المنشود بين الفرقاء الليبيين.

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