اخبار ليبيا الان

سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى تكرم العميد محمد بشر

تم النشر منذُ 10 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قدّمت سفارة جمهورية إفريقيا الوسطى درعا للعميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لما “يقوم به الجهاز و أعضائه من جهود مبذولة و لتقديمه الخدمات الإنسانية للمستضعفين و إنقاذ أرواح المهاجرين غير الشرعيين” وفق ماذكر المكتب الإعلامي.

وأضاف ذات المصدر أن “من بينهم مريم زكريا إبنة نائب في مجلس النواب بجمهورية أفريقيا الوسطى و التي كانت لديهم مفقودة حتى تم التواصل مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي قام بواجبه الإنساني و الأمني و قد تمكن من الوصول إليها و هي بحالة صحية جيدة و قد تم ارجاعها إلى ذويها في جمهورية إفريقيا الوسطى و لم شملها بعائلتها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك