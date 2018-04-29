سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى تكرم العميد محمد بشر

قدّمت سفارة جمهورية إفريقيا الوسطى درعا للعميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لما “يقوم به الجهاز و أعضائه من جهود مبذولة و لتقديمه الخدمات الإنسانية للمستضعفين و إنقاذ أرواح المهاجرين غير الشرعيين” وفق ماذكر المكتب الإعلامي.

وأضاف ذات المصدر أن “من بينهم مريم زكريا إبنة نائب في مجلس النواب بجمهورية أفريقيا الوسطى و التي كانت لديهم مفقودة حتى تم التواصل مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي قام بواجبه الإنساني و الأمني و قد تمكن من الوصول إليها و هي بحالة صحية جيدة و قد تم ارجاعها إلى ذويها في جمهورية إفريقيا الوسطى و لم شملها بعائلتها”.

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