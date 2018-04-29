نقاش حول”الجنسية الليبية بين الإثبات و المنح” في سبها

العنوان-سبها نظمت صحيفة فسانيا بقاعة اجتماعات الصحيفة جلسة حوارية بعنوان ” الجنسية الليبية بين الإثبات و المنح ” ، وحضر الجلسة أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الهوية الثبوتية للقبائل الليبية بالجنوب ، و عضوة هيئة صياغة الدستور الأستاذة نادية عمران و الإعلاميون ، و بعض المهتمين ، أدارت الجلسة رئيسة تحرير الصحيفة سليمة بن نزهه …
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صحيفة العنوان الليبية
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