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نقاش حول”الجنسية الليبية بين الإثبات و المنح” في سبها

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

 العنوان-سبها نظمت صحيفة فسانيا  بقاعة اجتماعات الصحيفة جلسة حوارية بعنوان ” الجنسية الليبية بين الإثبات و المنح ” ، وحضر الجلسة أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الهوية الثبوتية للقبائل الليبية بالجنوب ، و عضوة هيئة صياغة الدستور الأستاذة نادية عمران و الإعلاميون ، و بعض المهتمين ، أدارت الجلسة رئيسة تحرير الصحيفة سليمة بن نزهه …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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