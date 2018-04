“سيالة” يبحث مع ” بيكر” تطورات الأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد الطاهر سيالة” ظهر اليوم الأحد السفير البريطاني “فرانك بيكر” لبحث تطورات الأزمة الليبية

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس بحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

وتطرق الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و سبل التعاون المشترك ، فضلا عن بحث القضايا الاستراتيجية ذات الأهتمام المشترك .

وتطرق الطرفان إلى أخر تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة بعد اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، في العاصمة المغربية الرباط.

واستعض الجانبان خطوات المسار الديمقراطي الانتخابي القادم والجهود الوطنية و الدولية لتحقيق المصالحة الوطنية و إتمام مرحلة الاستقرار السياسي و الاقتصادي في ليبيا .

