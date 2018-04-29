سيالة يستقبل السفير البريطاني

إستقبل وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة بمكتبه ظهر اليوم الأحد السفير البريطاني فرانك بيكر .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء تناول “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و سبل التعاون المشترك كما تم التباحث حول القضايا الإستراتيجية ذات الأهتمام المشترك”.

وتطرق الطرفان، وفق المصدر ذاته، إلى “آخر تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة بعد اللقاء الذي جمع بين السيد رئيس مجلس النواب الليبي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة بالإضافة إلى استعراض خطوات المسار الديمقراطي الانتخابي القادم والجهود الوطنية و الدولية لتحقيق المصالحة الوطنية و إتمام مرحلة الاستقرار السياسي و الاقتصادي في ليبيا”.

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