بالصور | الكتيبة 519 مشاة تسير دوريات في الطريق الصحراوي اجدابيا – طبرق لهذا السبب

ليبيا – قامت الكتيبة 519 مشاة اجدابيا التابعة للقوات المسلحة الليبية بالإنتشار في الطريق الصحراوي الرابط بين اجدابيا وطبرق بناءً على تعليمات من آمر الكتيبة الملازم مجدي علي بلحاج.

الكتيبة أكدت بحسب مكتبها الاعلامي على إنشاء استقافات على الطريق المعبد والتدقيق في تفتيش السيارات المشكوك فيها والتشديد في إجراءات وهوية الأجانب القاصدين ليبيا لغرض الإقامة والعمل على اشهار الأمن في الطريق الصحراوي اجدابيا – طبرق.

وأضافت الكتيبة أن الاستيقافات بدأت منذ يوم الأحد الماضي بتاريخ 22 ابريل 2018 الى يوم الخميس 28 ابريل من نفس الشهر ، محذرةً كل من يشكك في قدرات القوات المسلحة ويحاول تشتيتها عن طريق نشر الإشاعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية