منظمة الصحة العالمية تقدم 42 ألف كيس دم لمستشفيات المنطقة الشرقية

ليبيا – قدمت منظمة الصحة العالمية 42 ألف كيس دم إلى مراكز نقل الدم في شرق ليبيا وذلك بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO).

منظمة الصحة العالمية في ليبيا أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على أنه سيتم إستخدام أكياس الدم للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم في المستشفيات بالمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى تعرض مراكز نقل الدم في جميع أنحاء ليبيا لنقص في أكياس الدم وغيرها من المشاكل المنتظمة مثل نقص السيولة المالية، مؤكدةً إلتزامها بتقديم دعم فوري وطويل الأجل لمراكز نقل الدم و العمل مع السلطات الصحية المحلية على التخطيط المسبق لتلبية الاحتياجات في عام 2018.

وبدوره قال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين إن المنظمة بذلت جهود هائلة مع شركائها لمنع انهيار النظام الصحي الليبي.

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