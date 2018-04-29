المتوسط:

قال وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، «إن بلاده تدعم العملية السياسية التى يقودها غسان سلامة»، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية للحفاظ على سلامة أراضى ليبيا، وكذلك استعدادات ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسى، فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، أنه يتحدث عن حقوق الإنسان فى كل لقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن فرنسا تتحدث بوضوح وثقة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد انطلاق الاجتماعات بين وزير خارجية مصر، سامح شكري، ووزير الخارجية الفرنسي، جان اف لودريان، بحضور سفير مصر لدى ليبيا محمد أبوبكر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الاجتماعات انطلقت اليوم الأحد 29 أبريل، في مقر وزارة الخارجية المصرية القاهرة، وقام «أبو زيد» بنشر مجموعة من الصور التي تم التقاطها خلال مناقشات الاجتماع.

يذكر أن وزراة الخارجية الفرنسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن ملف الأزمة الليبية من أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين «شكري» و«لودريان» خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.

ومن المقرر أيضًا أن يقابل وزير الخارجية الفرنسي، جان اف لودريان، اليوم الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول أخر مستجدات الأزمة الليبيية.

The post وزير خارجية فرنسا: الانتخابت وتوحيد الجيش مهمان لسلامة ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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