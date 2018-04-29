بومبيو والجبير يناقشان طرق التعامل مع الأزمة السياسية في ليبيا

ليبيا – بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الأمريكي مايكل بومبيو اليوم الأحد طرق التعامل مع الأزمة السياسية الحالية في ليبيا.

الجبير استعرض في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي عقد في العاصمة السعودية التحديات التي تواجه المنطقة سواءً في لبنان وسوريا والعراق وليبيا.

كما بحث الطرفان سبل مواجهة تدخلات إيران التى وصفوها بـ” السلبية” في المنطقة إضافة إلى الوضع في اليمن، ودعم الدول الخمس في الساحل الإفريقي ، وأكد الطرفان تطابق الرؤى بينهم والرغبة في تكثيف العمل بجهود مشتركة للتعامل مع هذه الأمور .

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