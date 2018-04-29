شركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها من حدوث أي تذبذت في أداء الشبكة بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – أخلت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها اليوم الأحد مسؤوليتها من حدوث أي تذبذب في أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية .

الشركة حملت المسؤولية في بيان لها تلقت المرصد نسخة عنه الجهات الاعتبارية والأمنية وعمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية وجميع مكونات المجتمع المدني استرجاع المواد المسروقة والموجودة حاليا أمام منزل المدعو عبد الحميد أبو أخريص بمنطقة الشويرف.

و طالبت الشركة جميع الجهات الأمنية والإعتبارية بإتخاذ إجراءات عملية لتأمين الطريق بغية وصول المواد الكهربائية إلى أهل الجنوب.

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