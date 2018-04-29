تواصل حملات النظافة في بنغازي استعدادا لاحتفالات الكرامة

العنوان-بنغازي

واصلت بلدية بنغازي حملات النظافة و طلاء الأرصفة وإزالة المخلفات والأكوام والهياكل الحديدية بعدة مناطق منها المدخل الشرقي الممتد من منطقة سيدي خليفة وصولا الي جزيرة دوران منطقة سيدي يونس ، وكذلك ساحة السوق العام بمنطقة الرويسات و شارع 23 يوليو ابتدأ من مفترق مستشفى 7 أكتوبر وصولا الي مفترق عيادة اهليس بمنطقة الكيش .

وذكرت بلدية بنغازي عبر صفحتها الرسمية أن هذه الحملة تأتي ضمن الإستعدادات لاحتفالات المدينة بعرس إنتصارها على الإرهاب في معركة الكرامة التي خاضتها قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر لأكثر من ثلاث سنوات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية