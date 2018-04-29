المزوغي: من حق كل الليبيين المشاركة في مناقشة مشروع الدستور

أكد الكاتب والمحلل السياسي، نوري محمد المزوغي، على أن “مشروع الدستور الذي صوتت عليه الهيئة التأسيسية بتاريخ 29- 7 – 2017 يمثل أفضل الصيغ التي أمكن التوصل إليها في ظل الظروف المعقدة التي صاحبت عملية الصياغة بكل مراحلها”.

وقال المزوغي في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” “يدور هذه الأيام نقاش مستفيض على عدة مستويات رسمية وغير رسمية حول مشروع الدستور الليبي المقدم من قبل الهيئة التأسيسية للدستور ويتخذ عبر وسائل الإعلام طابعا مشوبا بالكثير من المغالطات والأفكار المشوشة التي يستهدف بعضها عن وعي إفشال المشروع ومحاولة وأده ويساهم البعض الأخر – عن قصور في الفهم – في زيادة خلط المفاهيم وبالتالي تضليل الرأي العام”.

موضحا أن “مشروع الدستور الذي صوتت عليه الهيئة التأسيسية بتاريخ 29- 7 – 2017 يمثل أفضل الصيغ التي أمكن التوصل إليها في ظل الظروف المعقدة التي صاحبت عملية الصياغة بكل مراحلها، وأنه وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري و لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن فقد اجتهد صائغو الدستور أن يكون توافقيا، ولذلك فمن الطبيعي ألا يلبي رغبات الجميع وطبيعي أن يجد كل من يتناوله بالنقد مواضع عديدة للانتقاد”.

وأكد المزوغي أن “من حق كل الليبيين المشاركة في مناقشة المشروع وانتقاده على أن يكون نقدا موضوعيا علميا هادفا وليس بالشكل الذي تمارسه وسائل إعلام بعض الأطراف السياسية حيث الهجوم الانتقائي المغرض الذي يستحضر كل ما من شأنه الحيلولة دون قيام الشعب بحقه في الاستفتاء، مشيرا إلى أن القول بضرورة تأجيل إتمام الاستحقاق الدستوري إلى حين تهيئة الظروف الأمنية والسياسية المناسبة هو في الحقيقة محاولة من الأطراف المستفيدة من الحالة الراهنة لإطالتها إلى اجل غير معلوم ما يعني الذهاب بالبلاد إلى المزيد من الأزمات المركبة ، وبالتالي فإن ما يسمى بالتفاهمات الأخيرة التي تمت بدولة المغرب بين مجلسي النواب والدولة يدخل بشكل أو بآخر في نطاق هذه المحاولات”.

وقال المزوغي إن “سعي البعثة الأممية وإصرارها على إجراء الانتخابات خلال هذا العام سعي مشكور يدل على حسن نواياها، غير أن تلميحها أكثر من مرة لفكرة إجراء انتخابات دون إنفاذ للدستور هو خيار محفوف بالمخاطر و يهدد باستعادة سيناريو صيف 2014 وربما سيكون هذه المرة أعمق وأكثر اتساعا، ولذلك نرى بأن الاستفتاء على الدستور هو الخطوة القادمة التي ينبغي أن تتمحور حولها كافة الجهود السياسية إذ من شأنها وحدها ترسيم فكرة مدنية الدولة والنظام الديمقراطي وهي السبيل الأنسب لإجبار جميع الأطراف على احترام نتائج الانتخابات”، حسب تعبيره.

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