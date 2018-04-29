سقوط طائرة شحن عسكرية ومقتل 3 من طاقمها جنوب ليبيا

أفاد مصدر من حقل الشرارة النفطي بتحطم طائرة شحن عسكرية نوع “نيوشن” في مطار حقل الشرارة النفطي في أوباري ظهر اليوم ومقتل 3 أفراد من طاقمها.

وقال المصدر في حقل الشرارة في تصريح لـموقع ليبيا الخبر إن الطائرة سقطت أثناء إقلاعها من مطار الحقل بسبب توقف المحركات.

وأكد المصدر وفاة 3 أفراد من طاقمها إضافة إلى إصابة رابع بحروق من الدرجة الثالثة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف أن تردي الأوضاع الأمنية في الطرقات البرية المؤدية إلى الجنوب أدى إلى اعتماد الحقول على الطائرات بشكل كبير في جلب التموين ونقل الموظفين، مبينا أن قائد الطائرة رفض في وقت سابق نقل بعض أهالي المنطقة معه في الطائرة، مبينا أن ذلك جنب المنطقة مأساة كبيرة كانت قد تحدث في حال ذهاب المواطنين في الطائرة.

ورجح مصدر عسكري مطلع لموقع ليبيا الخبر أن يكون سبب تحطم الطائرة فنيا، لا سيما وأن الطائرات العسكرية أصبحت قديمة جدا، مؤكدا أن التحقيقات ستبين سبب تحطمها بدقة.

وتداولت مصادر محلية صورا تظهر تصاعد دخان أسود إضافة إلى حطام قيل إنه يعود للطائرة التي سقطت في حقل الشرارة.

يشار إلى أن مطار حقل الشرارة يستخدم لنقل المؤن والأفراد من وإلى الحقل، ويستخدم أحيانا للوصول إلى مدن الجنوب في ظل إغلاق المطارات في المنطقة.

الجدير بالذكر ان حقل الشرارة للنفط، يقع في صحراء مرزق، جنوب ليبيا. وأُكتشف عام 1980، وتشغله شركة ريبسول الإسبانية.

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