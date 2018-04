المتوسط:

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة السيد غسان سلامة المبعوث الأممى إلى ليبيا، لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التى يضطلع بها المجتمع الدولى لاستكمال العملية السياسية وإتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة بموجب اتفاق الصخيرات.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، «إن سلامة أطلع الأمين العام على الجهود التى يقوم بها لتنفيذ خطة العمل التى أطلقتها الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى لتشجيع الحوار السياسى بين الأطراف الليبية، وتنظيم وعقد ملتقى وطنى جامع يضم جميع أطياف المجتمع الليبى لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية فى البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبى الجديد وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام» .

The post «سلامة» يطلع «أبو الغيط» على خطة عمله لاستكمال العملية السياسية بليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية