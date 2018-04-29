الانتخابات على طاولة سيالة وبيكر

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، الأحد، في طرابلس، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة بعد لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في الرباط.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا وسبل التعاون بين البلدين، والقضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان خطوات المسار الانتخابي القادم والجهود الوطنية والدولية لتحقيق المصالحة الوطنية وإتمام مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا.

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