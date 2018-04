“العبار” يبحث مع لجنة نازحي مدينة طرابلس المعوقات التي تواجههم

خاص المتوسط

التقى عميد بلدية بنغازي، المستشار، عبد الرحمن العبار، ظهر اليوم الاحد مع لجنة نازحي العاصمة طرابلس لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه النازحين

وقال المنسق الإعلامي لبلدية بنغازي، سليم الشحومي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن العبار أطلع على المشاكل والصعوبات التي تواجه النازحين خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الإدارية والمصارف وصرف المرتبات الشهرية لهم وسبل معالجة هذه الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

وأفاد الشحومي، بأن اللجنة تتألف من مختار الجدال وعبد الجليل عليوان و انتصار محمد المتواجدين داخل نطاق بلدية بنغازي

