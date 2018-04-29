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العامة للإسكان تبحث إنشاء مشاريع جديدة بالبيضاء

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس مجلس إدارة الإسكان والمرافق التابعة للحكومة المؤقتة، علي كوصو، اجتماعا، مع نائبه المهندس علي التير، و مديري المكاتب والإدارات بالهيئة، لبحث كافة المشاكل والمختنقات التي تمرّ بها البلدية، بهدف إحالتها إلى مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة .

وقام المجتمعون بالاتفاق على وضع آلية عمل لمتابعة الأعمال التي تقوم بها الهيئة والتنسيق مع مسؤولي الإسكان والمرافق في باقي البلديات تمهيداً للتعاقد على إنشاء مجموعة من المشاريع الجديدة داخل نطاق بلدية البيضاء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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