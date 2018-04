خاص المتوسط

كشف مدير مكتب وزير المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني، أحمد أسماعيل، أن إحصاءات النازحين في تونس العام الماضي 2017 تبلغ 1460 عائلة و7695 نازح في الملحق الاجتماعي في السفارة بتونس.

وتابع أسماعيل، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” واحصائية النازحين في مصر 5700 عائلة من الملحق الاجتماعي ولم تحدث الاحصائيات من سنة 2016 في السفارة بمصر”

The post ننشر إحصائية النازحين الليبيين في مصر وتونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية