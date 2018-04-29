الكريو يدعو الأجهزة المالية والرقابية والتفتيشية إلى التدخل للحد من ارتفاع الأسعار

طالب رئيس لجنة الأزمة طرابلس المركز ناصر الكريو الأجهزة المالية والرقابية والتفتيشية التدخل للحد من ارتفاع الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الكريو في تصريحات صحفية اليوم، أن أزمة ارتفاع الأسعار ترتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار وبمعدلات الأسعار العالمية، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة الإقبال على استهلاك السلع الاستهلاكية.

وأضاف رئيس لجنة الأزمة، أن الأسعار في السوق الليبي غير واضحة، خاصة أنه لم يتم استيراد سلع لشهر رمضان، في خضم التنافس بين صندوق موازنة الأسعار والتجار على توفير السلع الأقل سعرا، مشيرا إلى أن النقاش حول تحديد أسعار السلع مازال مستمرا مع مراقبة الاقتصاد لتحديد أسعار أهم السلع، وأيضا حتى يتمكن جهاز الحرس البلدي من مراقبة الأسعار في السوق .

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