أعيان إجدابيا يهنئون المشير حفتر بسلامة العودة للوطن

العنوان-إجدابيا

أصدرت الهيأة الوطنية لمشايخ وأعيان إجدابيا بيان تهنئة للمشير خليفة بالقاسم حفتر بسلامة الوصول إلى أرض الوطن متمنين له دوام الصحة والعافية حسب البيان الذي اقيم صباح الأحد بمدينة إجدابيا احتفالية كبيرة بتنسق الدائرة الرابعة إجدابيا وبحضور أعيان ومشايخ المدينة بكافة تركيباتها .

واشتمل الحفل علي العديد من الكلمات ، كلمة لمشائخ وأعيان الدائرة الرابعة إجدابيا والمتحدث باسم المفقودين والجرحي السيد محمد الشترة وكلمة لرئيس مجلس حكماء ليبيا والعديد من الكلمات لمدن المنطقة الشرقية وتخلل الحفل مشاركة لبعض الشعراء كالشاعر جمعة بوخبينة والشاعر أنور الزوام والشاعر عقوب صالح الزوي وأختتم الحفل بييان للهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ الدائرة الرابعة اجدابيا .

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