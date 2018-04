«أبو الغيط»: مستعدون لمرافقة الليبين فى مسيرة الانتقال الديمقراطى

المتوسط:

جدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها لأى جهد يرمى إلى تشجيع الوفاق الوطنى بين الليبيين ويساهم فى استكمال عملية الانتقال الديمقراطى فى البلاد.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، «أن أبو الغيط أكد استعداد الجامعة لمرافقة الأطراف الليبية فى مسيرة عملية الانتقال الديمقراطى وتنفيذ الاستحقاقات المتبقية المنتظرة، بما فى ذلك من أجل المساعدة فى إجراء ومراقبة الانتخابات الليبية المنتظر عقدها تلبية لأية طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية».

جاء ذلك استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة غسان سلامة المبعوث الأممى إلى ليبيا، لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التى يضطلع بها المجتمع الدولى لاستكمال العملية السياسية.

وذكر المتحدث الرسمى أن أبو الغيط وسلامة بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون العربى والأممى مع كل من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى فى إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، وذلك عشية انعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة الذى ستستضيفه الجامعة يوم غد الاثنين 30 أبريل بمشاركة أمين عام الجامعة، والمبعوث الأممي، والسيدة فدريكا موجرينى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والسيد بيير بويويا رئيس بوروندى الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى إلى مالى والساحل.

