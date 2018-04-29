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تعديلات على دوام المدارس في رمضان

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، دوام المدارس خلال شهر رمضان المقبل، بحيث تتم مراعاة عدم إرهاق المعلمين والطلبة لا سيما المعلمات اللاتي لديهن ارتباطات أسرية محددة.

واعتمدت الوزارة أن تبدأ الحصة الأولى بالفترة الصباحية عند الساعة 9:15 صباحا، فيما الحصة الأولى بالفترة المسائية تنطلق عند الساعة 12:30 ظهرا.

وقررت وزارة التعليم أن يكون زمن الحصة الواحدة 45 دقيقة، وبواقع 4 حصص لكل فترة، ودون أوقات استراحة للفترتين. وطلبت من المدارس تعديل الجداول الدراسية لتتماشى مع المقترحات السابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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