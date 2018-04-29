اجتماع بين مؤسسة النفط وشركة أكاكوس للتحقيق في حادث تحطم طائرة الشحن

عين ليبيا

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن طائرة الشحن المستأجرة من نوع C130 تحطمت أثناء اقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل وسقطت الطائرة على بعد كيلومترين من المطار.

كما أوضحت المؤسسة أن طواقم الإطفاء والإسعاف بالحقل هرعت لنجدة الطائرة المنكوبة حيث نتج عن هذا الحادث المأساوي استشهاد 3 من طاقم الطائرة و إصابة فرد آخر بحروق و جاري إسعافه جواً الى طرابلس.

هذا وقام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإلغاء جميع التزاماته وتوجهوا فوراً إلى المقر الرئيسي لشركة أكاكوس حيث يجري اجتماع متواصل بين مجلس الإدارة مع ادارة شركة أكاكوس وعدد من المختصين بها لمتابعه هذا الحادث المأساوي و التحقيق في ملابساته.

وتم إحاطة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتطورات الموضوع والذي عبر عن تضامنه ووجه مكتبه بإعداد قرار باعتبار الذين سقطوا في هذا الحادث شهداء واجب.

كما تم تبليغ الهيئة العامة للطيران المدني بالموضوع وقدمت المؤسسة تعازيها لرئيس أركان القوات الجوية.

من جانبه عبَّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله عن تضامنه مع عائلات الضحايا وعن خالص تعازي المؤسسة الوطنية للنفط لهم في هذا الحادث.

يُشار إلى أن الطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة وقد اضطرت الشركة لاستئجار هذه الطائرة لنقل التموين ومستلزمات الحقل الاخرى بسبب الاغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البريه المؤدية الى الحقل.

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