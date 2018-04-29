مسؤول الملف الأمني بدرنة يُعلق على زيارة رئيس مجلس تاورغاء بالمنطقة الشرقية

عين ليبيا

علَّق العميد يحيى الأسطى عمر مسؤول الملف الأمني لمدينة درنة على زيارة رئيس مجلس تاورغاء بالمنطقة الشرقية بقوله”: ما بعد اقتحام درنة… التهجير والبديل جاهز وآمر غرفة المختار الرفادي يستقبل بحفاوه مبالغ فيها عميد بلدية تاورغاء عبد المولى اعضومه والوفد المرافق له في مقر غرفة المختار.

وأضاف الأسطى في تعلقيه: لماذا هذه الزياره في هذا الوقت بالذات ؟ وما هي علاقة عميد بلدية تاورغاء بغرفة المختار ؟ وهل هو تفتيت النسيج الاجتماعي بالقتل والتهجير وزرع البديل؟

الأسطى أوضح أنه كان من المفترض من هذه الزيارة أن تكون عند وزير الحكم المحلي أو جهة مدنيه تتعلق بمشكلة نازحين تاورغاء وحل مشاكلهم.

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