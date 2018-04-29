انتخابات ليبيا تتلقى دعما مصريا فرنسيا

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الحارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد في القاهرة، على أهمية إجراء انتخابات في ليبيا خلال العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الجانبين اتفقا على أن التقدم النسبي الذي تحقق في الملف الليبي يتطلب التحرك بشكل سريع نحو إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ولفت المتحدث إلى أن “الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها”.

وتتضمن الخطة الأممية التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، في سبتمبر الماضي، ووافق عليها مجلس الأمن، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وتشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال.

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