إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تعاني قلة الإمكانيات

استلمت إدارة الخدمات الصحية بني وليد صباح اليوم الأحد شحنة من المستلزمات والمحاليل العاجلة والخاصة بالمختبرات داخل المراكز الصحية

وشملت الشحنة جميع مستلزمات عيادات الأسنان في المراكز الصحية وتم استلامها من قبل إدارة الامداد الطبي ببني وليد

وقال خطاب بحري مدير مخازن الامداد الطبي ببني وليد لمراسل “بوابة افريقيا الاخبارية” بأن هذه الشحنة ستخفف العبىء الكبير الذي تمر به المراكز الصحية وخصوصا أنها تحمل محاليل مهمة جدا مثل تحاليل الدم وتحاليل وظائف الكلى وتحاليل الدهون وتحاليل الكوليسترول إضافة الى السكري وبعض التحاليل الاخري

وأفاد أيضا بأنه رغم كل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها إدارة الخدمات الصحية بني وليد الا ان صحة المواطن خط احمر وستوفر خلال الأيام القليلة القادمة شحنة اخري لضمان استمرار العمل داخل المراكز الصحية

من جهة أخرى أفاد محمد ابو النيران الناطق باسم إدارة الخدمات الصحية بني وليد أن ادارة الخدمات الصحية ستباشر بمتابعة المراكز الصحية بعد تسليمها حصصها من قبل مخازن الإمداد الطبي لكي نضمن وصول الخدمات الطبية لكل مستحقيها وسوف يتم اتخاذ الإجراءت الرادعة حيال مدراء المراكز الصحية في حالة تقصيرهم في أداء واجبهم تجاه أهالي المدينة

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