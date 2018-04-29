فرنسا: ندعم جهود توحيد “القوات المسلحة الليبية “

قال وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان” الأحد، إن بلاده تدعم جهود توحيد “القوات المسلحة الليبية ” وإعادة ترتيب المؤسسات الأمنية داخل البلاد.

وشدد “لو دريان” في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في مصر على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن، منوها بأن فرنسا تدفع بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تحديد موعد للانتخابات الليبية قبل نهاية العام.

يُذكر أن اجتماعاً للرباعية الدولية حول لليبيا يعقد، الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة يضم الاتحادين الأوروبي والإفريقي والبعثة الأممية وجامعة الدول العربية.

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