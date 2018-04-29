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صفحة الدّعوة السلفية تكشف أسباب نشرها لوفاة حفتر

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت صفحة الدّعوة السلفية في ليبيا وتحت تدوينة #هلا_بالمشير التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا ترحيبا بعودة المشير خليفة حفتر الى بنغازي، أنّ “كثيرين يسألون عن الخبر الذي قامت صفحتنا بإذاعته بوجوب إعلان وفاة المشير المفترضة” .

وأوضحت الصفحة في تدوينة لها أنّه “ولما لها من متابعة كبيرة ولما لكلمة السلفية من وقع على الناس، تواصلت الإدارة العامة للإعلام، بالقيادة العامة مع مؤسس هذه الصفحة ومديرها والمكنى بأبي همام، وطلبت منه أن يصيغ خبرا لوفاة المشير” على حدّ قولها.

مضيفة بالقول: “استشرنا نحن إدارة الصفحة مجموعة من مشايخنا الكرام، عن شرعية ما طلب منا. أفتى لنا شيوخنا الكرام إجماعا بجواز فعل ذلك، كجزء من الحرب الإعلامية” مشيرة أنهم تواصلوا “مع السيد خليفة العبيدي مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة، وطلب منا شخصيا أن ننشر الخبر بصيغة سلفية بحتة” وفق تعبيرها.

وقال تالصفحة: “تواصلنا كإدارة للصفحة مع المكتب الإعلامي لكتيبة التوحيد السلفية المسمى 210 مشاة حاليا لما لهم من خبرة سابقة، وتوصلنا لصياغة شافية كافية تلقفتها منا جميع وكالات الأنباء العربية والعالمية” على حدّ تعبيرها.

مختتمة بالقول: “وفي هذا الصدد ندعوا الله أن يحفظ المشير محب السلف ومحارب البدع من كل شر” حسب نص التدوينة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • aiwa la kwais hiki khalookum ale Iitisal daem ma shaebikum kwais hiki Kul ma tser mushkila khalo had min hya shin smaha wazaritkum ? omoman kwais hada etawdeeh muntaz khodoha mini ane pla kubra

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  • هذا يفقدكم المصداقية عند المواطن العادي . فحيثما قلتم خبرا سيتبادر للذهن انه كذب . لقد عرف الناس انكم تكذبون اعتبارا من ذلك الاعلان . وما بعده .

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  • هذا النقل عن السلفيين كذب محض .وتشويه لأهل السنة والجماعة.فكفاك كذبا ياصاحب الصفحة .حتى لو صح النقل عن بوابة افريقيا فالمصيبة أعظم.لانكما كذابان اذا.

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