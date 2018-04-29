صفحة الدّعوة السلفية تكشف أسباب نشرها لوفاة حفتر

قالت صفحة الدّعوة السلفية في ليبيا وتحت تدوينة #هلا_بالمشير التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا ترحيبا بعودة المشير خليفة حفتر الى بنغازي، أنّ “كثيرين يسألون عن الخبر الذي قامت صفحتنا بإذاعته بوجوب إعلان وفاة المشير المفترضة” .

وأوضحت الصفحة في تدوينة لها أنّه “ولما لها من متابعة كبيرة ولما لكلمة السلفية من وقع على الناس، تواصلت الإدارة العامة للإعلام، بالقيادة العامة مع مؤسس هذه الصفحة ومديرها والمكنى بأبي همام، وطلبت منه أن يصيغ خبرا لوفاة المشير” على حدّ قولها.

مضيفة بالقول: “استشرنا نحن إدارة الصفحة مجموعة من مشايخنا الكرام، عن شرعية ما طلب منا. أفتى لنا شيوخنا الكرام إجماعا بجواز فعل ذلك، كجزء من الحرب الإعلامية” مشيرة أنهم تواصلوا “مع السيد خليفة العبيدي مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة، وطلب منا شخصيا أن ننشر الخبر بصيغة سلفية بحتة” وفق تعبيرها.

وقال تالصفحة: “تواصلنا كإدارة للصفحة مع المكتب الإعلامي لكتيبة التوحيد السلفية المسمى 210 مشاة حاليا لما لهم من خبرة سابقة، وتوصلنا لصياغة شافية كافية تلقفتها منا جميع وكالات الأنباء العربية والعالمية” على حدّ تعبيرها.

مختتمة بالقول: “وفي هذا الصدد ندعوا الله أن يحفظ المشير محب السلف ومحارب البدع من كل شر” حسب نص التدوينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية