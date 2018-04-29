الوطنية للنفط: جاري التحقيق في ملابسات حادث تحطم طائرة الشحن

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 تحطمت اثناء اقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل, وسقطت الطائرة على بعد كيلومترين من المطار في تمام الساعة 12:25 ظهر اليوم الأحد.

وأضاف المؤسسة أن طواقم الاطفاء والإسعاف بالحقل هرعت لنجدة الطائرة المنكوبة، ونتج عن هذا الحادث المأساوي استشهاد 3 من طاقم الطائرة و إصابة فرد اخر بحروق و جاري إسعافه جوا الى طرابلس.

وقام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإلغاء جميع التزاماته وتوجهوا فورا إلى المقر الرئيسي لشركة أكاكوس ويجري حاليا اجتماع متواصل بين مجلس الإدارة مع إدارة شركة أكاكوس وعدد من المختصين بها لمتابعه هذا الحادث المأساوي، ويتم تحقيق في ملابسات الحادث حالياً.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم إحاطة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتطورات الموضوع والذي عبر عن تضامنه ووجه مكتبه بإعداد قرار باعتبار الذين سقطوا في هذا الحادث المأساوي شهداء واجب.

كما تم أحاطه الهيئة العامة للطيران المدني علما بالموضوع قدمت المؤسسة تعازيها لرئيس أركان القوات الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة ولقد اضطرت الشركة لاستئجار هذه الطائرة لنقل التموين ومستلزمات الحقل الاخرى بسبب الاغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البريه المؤدية الى الحقل.

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