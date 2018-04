“المجلس الاستشاري” يناقش مخرجات اجتماع “عقيلة” و”المشري” الاثنين

خاص المتوسط

أعلن رئيس لجنة دعم الامن والاستقرار ومكافحة الا رهاب بالمجلس الاستشاري، “بلقاسم دبرز”، أن المجلس سيناقش غدا الاثنين في جلسة رسمية ما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، بشأن الوضع السياسي في البلاد

وقال “دبرز” في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن نائب رئيس المجلس الاستشاري، فوزي العقاب، سيزور مصر خلال الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الاستشاري التقى، الأربعاء الماضي، بالممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة غسان سلامة، الذي يزور القاهرة حاليا، بمقر البعثة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث تفاصيل زيارة سيؤديها وفد الى الجانب المصري وتحديدا الفريق المكلف بالملف.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجه دعوة لرئيس المجلس الاستشاري خالد المشري للقائه في مدينة طبرق عقب لقائهما، الاثنين الماضي بالعاصمة المغربية الرباط

