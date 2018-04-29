المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تفتح تحقيقا بشأن سقوط طائرة شحن تابعة لشركة أكاكوس النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن طائرة الشحن التي سقطت اليوم في أوباري، جنوب غرب ليبيا تحطمت أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن الطائرة سقطت على بعد كيلو مترين من مطار حقل الشرارة ظهر اليوم.

وبينت المؤسسة أن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط ألغى جميع التزاماته وتوجه فورا إلى المقر الرئيسي لشركة أكاكوس.

وذكرت المؤسسة أنها تجري حاليا اجتماع متواصل بين مجلس إدراتها وشركة أكاكوس وعدد من المختصين بها لمتابعه هذا الحادث المأساوي، مشيرة إلى أن المؤسسة فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث حالياً.

وأضافت المؤسسة أن الطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة، ولقد اضطرت الشركة لاستئجار هذه الطائرة لنقل التموين ومستلزمات الحقل الأخرى بسبب الأوضاع الأمنية على الطرق البريه المؤدية إلى الحقل.

وكان مصدر من حقل الشرارة النفطي اليوم بتحطم طائرة شحن عسكرية نوع “نيوشن” في مطار حقل الشرارة النفطي في أوباري ظهر اليوم ومقتل 3 أفراد من طاقمها.

وقال المصدر في حقل الشرارة في تصريح لـموقع ليبيا الخبر إن الطائرة سقطت أثناء إقلاعها من مطار الحقل بسبب توقف المحركات.

وأكد المصدر وفاة 3 أفراد من طاقمها إضافة إلى إصابة رابع بحروق من الدرجة الثالثة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن مطار حقل الشرارة يستخدم لنقل المؤن والأفراد من وإلى الحقل، ويستخدم أحيانا للوصول إلى مدن الجنوب في ظل إغلاق المطارات في المنطقة.

الجدير بالذكر ان حقل الشرارة للنفط، يقع في صحراء مرزق، جنوب ليبيا. وأُكتشف عام 1980، وتشغله شركة ريبسول الإسبانية.

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