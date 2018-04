خاص المتوسط

أكد حسن مبروك يونس، منسق لجنة المتابعة بجمهورية مصر العربية، أن اللقاء الذي جمع بين ممثلي أنصار النظام السابق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، في القاهرة كان في إطار بحث حل الأزمة الليبية والأسباب التي أدت لإقصاء أطراف أساسية في الحوار الليبي.

وقال «مبروك»، في تصريح خاص لـ«المتوسط»: «إن اللقاء بحث أربع محاور، المحور السياسي والاجتماعي والعسكري والمصالحة» لافتا إلى أن الأمم المتحدة تبحث عن الحلول المرضية للجميع والمصالحة الوطنية دون إقصاء أي طرف ومشاركة الجميع.

وأضاف «أبلغنا سلامة بضرورة التسريع في اجراء انتخابات وطرح الخطوات القادمة، وضرورة دعم المصالحة العامة بين كل الأطراف الليبية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وتأسيس جيش ليبي موحد، حتى تتم الانتخابات بشكل نزيهة».

وأوضح منسق لجنة المتابعة بجمهورية مصر العربية، «أن الاجتماع لفت انتباه سلامة إلى أنه بمجرد الإعلان عن ترشح سيف الإسلام القذافي أقبل الليبيين على التسجيل في سجل الناخبين، حيث إن أنصار النظام السابق يشكلون 70 % من ليبيا».

وأفاد المبروك بأنه حضر الاجتماع الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، السفير الليبي بالقاهرة، محمد عبد العزيز، وحسين السواعدي، عضو عن المستقلين، وميلاد حسين الفقهي عضو عن المستقلين، وعبد العزيز الغطاس عضو عن المستقلين، وأحمد الصواعي عضو عن جبهة النضال، عمر المهدي عضو عن الجبه الشعبية لتحرير ليبيا، عثمان بركة رئيس فرع الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا في القاهرة.

وشارك في الاجتماع أيضا عمر الحامدي، عضو جبهة النضال، عبد السلام مهاجر، عضو عن الحركة الشعبية الوطنية، علي الميسوي، عضو عن الحركة الشعبية الوطنية، فايز العريبي، عضو عن الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، الصحفي محمود البوسيفي عن المستقلين، صالح الزوبيك، الناطق الرسمي باسم أنصار النظام السابق، سعد عبد العزير مناع عضو عن أنصار النظام السابق.

وضم اللقاء محمد زبيدة، عضو عن أنصار النظام السابق، محمود عمر الحسناوي، عضو عن مؤتمر التجمع، عيسى رشوان، عضو عن مؤتمر التجمع إبراهيم البوسطاني، عضو عن التجمع، سالمة قودوار، عضو عن تجمع النسائي، عبير عبد اللطيف الكيب، أسعاد عبد الجواد عضو عن التيار الوطني، ، سالمة الغزاوي.

The post ننشر كواليس اجتماع «سلامة» مع أنصار النظام السابق في القاهرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية