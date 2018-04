مستشفى الأطفال تنجح في إجراء عملية إصلاح لتشوه خلقي لطفل

خاص المتوسط

أعلن مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الهواري، “هاني العريبي” إجراء عملية اصلاح لتشوه خلقي بطفل عمره 4 أيام يعاني من وجود ( انقلاب خارجي للمثانة البولية ( urinary bladder extrophy ) و وجود تشوه خلقي اخر مصاحب ( إحليل بول فوقاني تام ( complete epispadius )

وأشار “العريبي”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إلى أنه تم اجراء الجراحة بمستشفى الاطفال بنغازي قسم الجراحة و بالتنسيق مع عبد الله العبار وقام بأجراء الجراحة الاصلاحية د. يونس البشاري استشاري جراحات المسالك وكلاً من د. محمد العيان و د. محمد لاديرع و د. فتحي بن رحمة كطاقم جراحة المسالك و د صلاح جاد الله استشاري التخدير وطاقم سكراب العمليات بقسم الجراحة.

وأفاد “العريبي” بأن العملية استغرقت حوالي خمس ساعات وتم بها استحداث مثانة بولية بتحريرها من الجدار البطني الامامي وكذلك استحداث عنق للمثانة و مجري للبول و تحوير للعضو الذكري و صمام بولي و كذلك القيام بتثبيت المثانة بالتجويف البطني و التضييق بعظمتي الحوض وتحرير السرة وتقوية الجدار البطني الامامي واغلاق الجلد تجميلياً.

وأضاف “العريبي”، ” تعتبر هذه الحالة نادرة الحدوث و تحتاج لأجراء عمليات اصلاحية وتقويمية متعددة .. وتمت العملية بنجاح”

