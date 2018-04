«قطر وتركيا والسودان».. ثلاثي الخراب في ليبيا

المتوسط:

«يوجد في ليبيا 23 مليون قطعة سلاح».. جملة أطلقها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تحمل عدة معان وأهداف، أكثرها هو إثارة الفزع من استمرار المشهد الفوضوي الذي تعاني منها الدولة الليبية بمؤسساتها، لكن ليس في وجود هذا الكم من السلاح، بل الفزع الذي حمله التصريح من استمرار تدفق السلاح والإرهابيين بدعم خارجي حتى تستمر الدولة الليبية في كبوة الانقسام الذي أصبح يهدد البشر والجماد والأرض والوطن.

وجهة آمنة للإرهاب

بعد نهاية الوجود «الداعشي» في العراق وسوريا، أصبحت ليبيا ملاذا آمنا للتهريب بوجهيه، الإرهابيين والسلاح، ليكون أمن الحدود أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجه مؤسسة الجيش الليبي، وهي مؤشر على أن القوى الإرهابية وأصحاب مشاريع اللا “دولة” ولوبيات الجريمة والتهريب وبعض الدول في المنطقة ما تزال تستهدف استقرار ليبيا بل ودول المنطقة.

ليبيا بين الممر والمقر

«مائة وثلاثة وأربعين إرهابيًا دخلوا إلى تونس منذ نحو أسبوعين، خلال أبريل الحالي، قادمين من ليبيا عبر الذهيبة وبرج الخضراء»، حسب المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس، وهذا مؤشر آخر ذو مغزى يجب قراءته جيدا.

هذه العناصر الإرهابية كما أكدت رئيسة المركز، بدرة قعلول، عائدة من سوريا والعراق تشكل خطراً كبيراً على شمال أفريقيا، لأنهم يحاولون كسب ميدان أشمل وأوسع، ما يدل على أن هناك عودة قوية للعناصر الإرهابية، وإعادة تكوين قيادات داعشية جديدة، خاصة بعد مقتل وكشف العديد من قادة التنظيم وهناك عدد كبير منهم بصدد العودة بجوازات سفر مزوّرة، بهدف إعادة انتشارهم مرة أخرى.

ثلاثي رعاية الإرهاب

وفي الوجه الآخر من ثنائية تهريب الإرهابيين وتهريب السلاح، تبرز التدخلات الخارجية التي تعمل مع أطراف ليبية داخل ليبيا وخارجها على تزويد الإرهابيين بالسلاح خدمة لمصالح فيها الكثير من الأيديولوجيا ومن دول بعينها.

«قطر وتركيا والسودان».. دول ثلاثة لها تاريخ من التدخل في الشأن الليبي، بدأ مع محنة 2011، توثقها دلائل عدة وأحداث متفاوتة، منها ما أكده المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري في 19 أبريل 2017 من أنه تم رصد طائرتين قطريتين هبطتا في الجفرة محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، في الوقت الذي أعلن فيه الإرهابي “مصطفى الشركسي” قائد ما تعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” عن وصول أسلحة حديثة ومعدات مضادة للطائرات كدعم من قطر.

«المسماري» كشف في هذا التصريح عن وجود خطوط مواصلات من العاصمة الخرطوم لمدينة الجفرة في الجنوب الليبي أو من الخرطوم لقاعدة مصراتة أو مطار معيتيقة بتمويل من قطر وتركيا، موضحا أن ميناء مصراتة يستقبل الآليات العسكرية والعربات المدرعة عن طريق ميناء مصراتة البحري، حيث وصلت مدرعات حديثة تم تهريبها لمدينة مصراتة التي تم تدمير جزء كبير منها في معركة الهلال النفطي الأخيرة.

مسارات نقل الإرهابيين

وفي مسارات نقل السلاح والإرهاب، قال «المسماري»: «يوجد في ليبيا عدة مسارات لنقل الأسلحة للإرهابيين في البلاد، منها ما يتم نقلها عبر الجو من خلال شركة عبد الحكيم بلحاج وحلفاء له، والتهريب عبر الموانئ البحرية ومن الحدود البرية لاسيما من الجنوب الليبي».

«وهناك عدة مسارات لتهريب الأسلحة إلى المتطرفين والإرهابيين المتمركزين في ليبيا، حيث يتم نقل الأسلحة الثقيلة من ميناء جيهان التركي إلى ميناء مصراتة غرب البلاد، وهناك مسار آخر للتهريب عبر الحدود البرية يكون من العاصمة السودانية الخرطوم ثم يتم إلى مدينة الجفرة في الجنوب الليبي ومنها إلى معيتيقة في العاصمة طرابلس، ويوجد ميناء صغير يستخدم في عمليات تهريب السلاح إلى الإرهابيين في زوارة»، حسب «المسماري».

المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، أكد تورط القيادى المتشدد عبد الحكيم بلحاج المصنف ضمن الإرهابيين في قائمة الدول العربية الأربع، في عمليات نقل مقاتلين وأسلحة من ليبيا إلى تركيا ومن تركيا إلى داخل سوريا والعكس.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أيضا اتهم في تصريحات خاصة لـصحيفة «اليوم السابع» المصرية الأوسع انتشارا، تركيا وقطر بتهريب الأسلحة، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية في ليبيا تمتلك أسلحة ثقيلة متطورة تم تهريبها بواسطة قطر.

وفي أغسطس 2017، قال «المسماري»: «إن بعض الدول تواصل دعم التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، موضحًا أن خالد الشريف الذي يصنف عالميًا بأنه إرهابي تلقى صفقة أسلحة ضخمة تقدر بالملايين، التي وصلت ليبيا من صربيا وتم نقلها عن طريق مطار ببلجيكا، وعرض قائمة بأعداد الأسلحة التي تضمنتها الصفقة وأنواعها وصور لكيفية دخولها إلى ليبيا.

محاكمة قطر في الأمم المتحدة

وفي الأمم المتحدة ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن مع رئيسي لجنة عقوبات داعش والقاعدة ولجنة عقوبات ليبيا الاجتماع المشترك المفتوح الذي عُقد بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول “تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا.

المندوب المصري اتهم قطر ودولة أخرى في المنطقة بأنهما تقدم الدعم للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا مستعرضاً أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا، مشيرا إلى تأثير الإرهاب على الوضع في ليبيا، بعد أن أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب.

وأكد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أنه توجد روابط بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا وأنها تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة للإخوان المسلمين.

وأضاف أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا بما في تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال شهر مايو 2017، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية تدمير 12 سياراة محملة بالأسلحة بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا.

وطالب الدبلوماسي المصري بضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول.

موقف تركي معادي

العميد صقر الجروشي، قائد سلاح الجو الليبي، كشف موقف تركيا باتهامها إياها وبعض الدول العربية الأخرى بدعم العناصر التكفيرية والميليشيات الإرهابية، قائلا “إن الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه تركيا للميليشيات الإرهابية نعرفه كما تعرفه الدول المعنية بليبيا، حيث تم رصد العديد من السفن التركية، وسبق أن دمرنا عددا منها، كما رصدنا هبوط طائرات شحن تركية وقطرية وسودانية في مطار معيتيقة الذي يخضع لميليشيات “فجر ليبيا” الموالية لجماعة الإخوان.

وأكد «الجروشي» ضرورة متابعة القضية لكشف الجهة التي تقف وراء استيراد هذه الشحنة المحظورة بناء على بنود قرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة على ليبيا. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة في طريقها نحو ليبيا، حيث كشفت اليونان في يناير 2013 أنها عثرت على أسلحة تركية على متن سفينة متجهة إلى ليبيا بعد توقفها في اليونان بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي ديسمبر من نفس العام ذكرت الصحافة المصرية أيضا أن إدارة الجمارك المصرية اعترضت أربع حاويات من الأسلحة قادمة من تركيا ويعتقد أنها كانت موجهة للميليشيات الليبية.

وفي أغسطس 2014 دمرت قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر سفينة متجهة إلى ميناء درنة محملة بأسلحة قادمة من تركيا.

الباخرة القنبلة

تورط تركيا في دعم الإرهاب أكده ضبط السلطات اليونانية لسفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت في طريقها نحو ميناء مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، حيث أعلن خفر السواحل اليوناني ضبط سفينة شحن تحمل مواد متفجرة خلال إبحارها من تركيا إلى ليبيا، ووصف السفينة بأنها عبارة عن “قنبلة متحركة”.

وضبط على السفينة 29 صندوقا تحتوي على صواعق ومواد متفجرة منها نيترات الأمونيوم.

وقال الأدميرال يانيس سوتيريو من خفر السواحل اليوناني إن “خفر السواحل عطل قنبلة متحركة”. وأضاف سوتيريو أن سفينة الشحن “أندروميدا” التي ترفع علم تنزانيا وضبطت في 6 يناير 2018غير صالحة للملاحة بسبب العشرات من المشاكل فيها.

وقال “كان يمكن أن يسفر ذلك عن نتائج لا يمكن التكهن بها على الناس والبيئة، حيث ادّعى ربان السفينة أنه كان يبحر إلى جيبوتي، لكن تبين لاحقا أن الوجهة الحقيقة هي مرفأ مصراتة في ليبيا”.

تكشف الوقائع المثبتة أن هناك دولا متورطة في دعم القوى الإرهابية واستجلاب الإرهابيين إلى ليبيا، وهي لا تريد لليبيا أن تتعافى، لأنها تهدف إلى إشغال المؤسسة العسكرية، حتى تطيل من عمر قوى الإرهاب في درنة وغيرها.

