اجتماع الرباعية الدولية حول ليبيا.. هل يأت بجديد؟

المتوسط:

لا يزال الليبيون يتمسكون ويتشبثون بكل أمل في استعادة دولتهم الغائبة في براثن المجهول، اجتماع هنا وآخر هناك، مكونات عدة تعلن تبنيها القضية، ومع مرور سبع سنوات عجاف كاد المواطنون يفقدون الأمل في أن تأت بجديد، حلول تطرح وطلبات توثق وتوصيات تكون نهايتها أدراج المكاتب وأرشيف المؤسسات، ولم يلبث الوضع أن يتغير بل قد يسوء ويدفع ثمن ذلك كله المواطن من دمه وروحه وحياته ورزقه…

غدا هناك أمل جديد مع بدء اجتماعات الرباعية، في اجتماع يتكرر في أقل من عام، فالأول لم يغادر منطقة المرواحة في الوضع المتأزم، لكن الأمل ما زال منعقدا على الاجتماع الثاني لربما يأت بجديد يعمل على حلحلة الأزمة وخروج ليبيا من عنق الزجاجة التي حبست أنفاس المواطنين داخل وطنهم بل والخارجين النازحين منه على أمل العودة إلى الوطن المفقود.

الاثنين 30 نيسان (أبريل) بجامعة الدول العربية بالقاهرة اللجنة الرباعية الدولية حول ليبيا، يجتمع بيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، وفيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبي،ا وبرئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

بحث المستجدات السياسية

يأتي عقد اجتماع الرباعية كما جاء في البيان الصحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي يوم السبت، في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعماً للعملية السياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للوصول إلي إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وتبحث المجموعة الدولية حسب «عفيفي» آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، حيث يتم استعرض التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

ويضيف «عفيفي» أن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلي تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدماً في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

سلامة والحلحلة

في سياق الإعداد لهذه الجولة من اجتماعات الرباعية بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يوم الأحد 29 نيسان (أبريل) مع غسان سلامة، المبعوث الأممي إلي ليبيا، سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية وإتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة بموجب اتفاق الصخيرات.

وذكر الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن سلامة أطلع الأمين العام على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وتنظيم وعقد ملتقى وطني جامع يضم جميع أطياف المجتمع الليبي لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام.

الاتحاد الأوروبي.. تقدم الوساطة!!

وفي سياق متصل قال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغيريني ستحضر اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا، المقرر عقده غدًا الاثنين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ويضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وذكرت الوكالة أن الأطراف المجتمعة ستناقش التقدم الذي تحرزه عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، فضلاً عن السبل الممكنة لمواصلة دعم تلك الأطراف لجهود الوساطة.

من الترويكا إلى الرباعية

الأمين العام للجامعة العربية دعا لتوسيع الترويكا الثلاثية التي كانت تضم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وإضافة الاتحاد الأوربي في ختام الدورة الـ١٤٧لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بتاريخ 4 مارس 2017 للإسراع بجهود الحل وإقناع الأطراف الليبية للقبول بالاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن اجتماعا رباعيا بشأن ليبيا سيعقد بهدف دفع الجهود التي تبذلها دول الجوار الليبي، خاصة مصر وتونس والجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وفقا للمحددات التي يتفق عليها الليبيون.

الرباعية تقر خطة «سلامة»

وفي اجتماعها الذي عقدته في نيويورك وافقت اللجنة الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على «خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا» المقدمة من المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة تضمن إشارتها إلى أن اجتماع سلامة، مع ممثلي الجنة الرباعية في نيويورك في 21 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان فرصة لتسليط الضوء على الجهود الجماعية التي تبذلها اللجنة الرباعية دعماً للعملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وتضمن البيان إقرار اللجنة الرباعية خطة عمل الأمم المتحدة المقدمة خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن ليبيا، حاثة الدول الأعضاء على دعم تنفيذها بقوة، مشيرة إلى أن خطة العمل تضع ملامح عملية ذات ملكية وقيادة ليبية وتتسم بالشمولية والتمثيل بتيسير من الأمم المتحدة.

وعبرت اللجنة عن ترحيبها بالتسلسل السياسي الذي حدده سلامة، والذي تضمن تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي ومن ثم تشكيل مؤتمر وطني، ومنه الى اعتماد الإطار الدستوري والانتخابي اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام من الاجتماع رفيع المستوى.

كما رحبت اللجنة الرباعية أيضاً بعزم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، على عقد اجتماع يضم لجنتي مجلس النواب وما يسمى مجلس الدولة بتونس في 26 أيلول (سبتمبر) 2017 وذلك للشروع في العمل على تعديل الاتفاق السياسي الليبي وتعهدت اللجنة بتقديم الدعم لتلك الجهود.

وأكدت اللجنة عزمها على مواصلة العمل لتعزيز التعاون بين المنظمات الأربعة وضمان اتباع نهج مشترك وتكاملي بغية التصدي للتحديات التي تواجهها ليبيا.

بيان بروكسل ماذا تحقق؟

وكانت بروكسل قد استضافت الرباعية بحضور الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة اجتماعًا في 23 أيار( مايو) 2017 لتقييم التطورات في ليبيا ولتعزيز التنسيق بين جهودهم بغية دفع العملية السياسية ومساندة ليبيا في عملية انتقالها الديمقراطي.

في هذا الاجتماع أعادت المجموعة الرباعية التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، مع تجديد دعوتها إلى التوقف عن التواصل مع المؤسسات الموازية الموجودة خارج الاتفاق السياسي الليبي. وأكدت المجموعة على الحاجة الملحة إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية بقيادة ليبية، وأعادت التأكيد في هذا الصدد على رفضها للتهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية وكذلك أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

ودانت المجموعة الرباعية بشدة الهجوم غير المبرر على براك الشاطئ الأسبوع الماضي وأعربت عن ذعرها البالغ إزاء التقارير حول سقوط أعداد كبيرة من القتلى، من بينهم مدنيون، ووقوع حالات إعدام بإجراءات موجزة. وشددت المجموعة على أن مثل هذه الأعمال من العنف تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وأنه يجب إخضاع مرتكبيها إلى المساءلة الكاملة.

ودعت المجموعة كافة الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من العنف وعن أي عمل من شأنه أن يقوض الجهود القائمة لإيجاد حل تفاوضي للصراع، وأثنت على جهود الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور للانتهاء من مشروع الدستور وأعربت عن تقديرها للعمل الذي تم إنجازه حتى الآن، وآخره مع المسودة التي تم طرحها يوم 16 نيسان(أبريل) 2017، داعية إلى إتمام عملية صياغة الدستور في أقرب وقت ممكن لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

واستمرت المجموعة الرباعية في تشجيع كافة الأطراف الليبية على الانخراط في حوار بنّاء وشامل بغية تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالكامل. ورحبت المجموعة بكافة الجهود وبالتقدم المشجع الناتج عن اللقاءات الأخيرة بين أصحاب المصلحة الليبيين، خاصة اللقاء بين فايز السراج وخليفة حفتر في أبوظبي يومي 2 و3 الماء 2017م وبين عقيلة صالح وعبدالرحمن السويحلي في روما يوم 21 الطير 2017م.

ورحبت المجموعة الرباعية أيضًا بتعيين أعضاء لجان الحوار من قبل كل من برلمان طبرق وما يسمى الأعلى للدولة المنصب من الغرب وناشدتهما بالسعي إلى التوصل للتوافق حول المسائل العالقة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي. وأعادت المجموعة التأكيد على التزامها بدعم هذه الجهود والعمل بشكل تكاملي لدفع العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة نحو حل شامل للأزمة الليبية.

وأعربت المجموعة الرباعية عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادي في ليبيا، بما يؤكد على حاجة السلطات الليبية إلى معالجة التحديات المالية والنقدية الخطيرة والملحة التي تواجه البلاد. وشجعت المجموعة جميع أصحاب المصلحة المعنيين– وخاصة مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق– على زيادة التعاون ومعالجة هذه التحديات، بما في ذلك من خلال الإصلاحات، على النحو الذي تم بلورته في إطار الحوار الاقتصادي.

عام تقريبا مر على بدء اجتماعات الرباعية، دون أن يحدث اختراق سياسي يعيد الأمل لليبيين، وحتى لا يفقد الليبيون الثقة في هذه المكونات يجب أن تغادر اللجنة حالة المراوحة في المكان، فهل نسمع جديدا؟ ساعات تفصلنا عن الإجابة التي ينتظرها الكثير بعد نتائج اجتماعات ذلك الرباعي.

The post اجتماع الرباعية الدولية حول ليبيا.. هل يأت بجديد؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية