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رئيس لجنة الأعيان للمصالحة في ليبيا: الخلاف الليبي لن يكون بالسلاح

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد محمد المبشر، رئيس لجنة الأعيان للمصالحة في ليبيا، أن تكرار الاجتماعات لم ينتج عنه سوى البيانات حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أن الخلاف الليبي لن يكون بالسلاح وأن الجميع يعول على الدفع بالأوضاع خطوة للأمام، والضغط على كافة الأطراف من أجل التوافق والاتفاق على حل واقعي بعيدا عن منطق المغالبة”.

يذكر إن جامعة الدول العربية تستضيف اليوم اجتماعا يضم فدريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا، رئيس بوروندي الأسبق، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، وذلك لمناقشة الأزمة الليبية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الخلاف الليبي يحل بالبازين والمفاصل والرز والحوالات والدولارات والاجتماعات التي يكثر فيها النبيح على مادبة الميت – وكم من موائد لهفت في بطون الصلح واللحم خير – ليبيا لن تعود الا بالسلاح الشرعي سلاح بيد الجيش العربي الليبي بقيادة المشير او اي من صناديد ليبيا الشرفاء جيش يهاجم المارقين العملاء في كل ليبيا وتنتهي ماساة ليبيا – الحديد والمقاصل والرصاص يجعل من الليبين اصلح من خرفان اردوغان وتميم

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