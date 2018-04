رئيس لجنة الأعيان للمصالحة في ليبيا: الخلاف الليبي لن يكون بالسلاح

المتوسط:

أكد محمد المبشر، رئيس لجنة الأعيان للمصالحة في ليبيا، أن تكرار الاجتماعات لم ينتج عنه سوى البيانات حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أن الخلاف الليبي لن يكون بالسلاح وأن الجميع يعول على الدفع بالأوضاع خطوة للأمام، والضغط على كافة الأطراف من أجل التوافق والاتفاق على حل واقعي بعيدا عن منطق المغالبة”.

يذكر إن جامعة الدول العربية تستضيف اليوم اجتماعا يضم فدريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا، رئيس بوروندي الأسبق، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، وذلك لمناقشة الأزمة الليبية.

