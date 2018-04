تونسية : “بلحاج” سرق ذهب ليبيا .. وقطر وتركيا تنقلان الإرهابيين إلى هذا المكان

المتوسط – سامر أبو وردة

أوضحت رئيس المركز الدولي للدراسات الأمنية والاستراتيجية بتونس، بدرة قعلول، أن هناك أكثر من 143 عنصراً إرهابياً عائداً من سوريا والعراق، قد دخلوا إلى تونس عبر ليبيا، عبر معبر ذهيبة الحدودي ومنطقة برج الخضراء.

وأضافت بدرة قعلول، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن خطر عودة العناصر الإرهابية بدأ يتصاعد، مشيرة إلى تصريحات لزعيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، قال فيها، إن التنظيم قد ربح مواقع كبرى في العالم، وإن ليبيا هي حاضنتهم، وإنه قد دعا إلى النفير إلى ليبيا.

وقالت قعلول، إن هناك عناصر إرهابية صينية، قد وصلوا إلى مطار مصراته، أواخر 2017، بطائرات تركية وقطرية، حيث توجهوا من مصراته إلى الجنوب، مضيفة أن هناك عملية إعادة إدماج للعناصر الإرهابية العائدة، داخل تنظيم القاعدة.

وكشفت قعلول، عن وجود 216 ميليشيا مسلحة في مصراته وحدها، وأن كلا من قطر وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا، متورطون في دعم الميليشيات المسلحة، على الأرض، داخل ليبيا.

كما اتهمت إخوان مصر وإخوان ليبيا وحركة النهضة التونسية، بالتعاون مع أطراف معينة، لتسهيل عودة العناصر الإرهابية إلى ليبيا، ومنها إلى تونس.

كما اتهمت أيضا، زعيم الجماعة المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج، بتفتيت ليبيا وسرقة أموال وسبائك الذهب، وتهريبها إلى تركيا، بطائرة تركية، عبر مطار معيتيقة.

