المتوسط:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،” إن لجامعة العربية وتحت ضغوط محددة فى عامي 2011 و2012 ارتكبت بعض الأخطاء التي أدت إلى أوضاع نعانى منها الآن في ليبيا وسوريا”.

وأضاف أبو الغيط ، خلال حوار له في قناة صدى البلد المصرية، “أن مصر لم ولن تعرض أرض نهائيا مقابل السلام في المنطقة، وأن صفقة القرن التي تم ترويجها كانت عبارة عن دراسة قام بها أحد الباحثين الإسرائيليين الذين يعملون في الجامعات الأمريكية”.

يذكر إن الجامعة العربية تستضيف اليوم اجتماع اللجنة الرباعية لمناقشة أخر المتسجدات في الأزمة الليبية .

The post أبو الغيط : الجامعة العربية ارتكبت أخطاء في الملف الليبي تحت ضغوط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية