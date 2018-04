الجيش الليبي ينشر صورا للمشير ” حفتر ” داخل غرفة عمليات عمر المختار

المتوسط:

نشرت القوات المسلحة الليبية على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورا للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبوالقاسم حفتر داخل غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة.

وأكدت القوات المسلحة الليبية ،” إن المشير حفتر أطلع صباح يوم الأحد من داخل غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة ويجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال، ويؤكد على تعليماته الدائمة بشأن حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأضافت القوات المسلحة الليبية،” إن المشير حفتر زار المدن والمناطق المكونة للجبل الأخضر الأشم التي مر بها موكبه على طول الطريق المؤدية لغرفة عمليات عمر المختار المتاخمة لدرنة”.

