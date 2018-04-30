بالصور | المشير حفتر يصل الى غربي درنة ويطلع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة

ليبيا – اطلع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر صباح يوم الأحد من داخل غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة .

المشير حفتر اجتمع بحسب مكتب اعلام قيادة الجيش بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال، وأكد المشير على تعليماته الدائمة بشأن حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

كما تفقد القائد العام للجيش المدن والمناطق المكونة للجبل الأخضر التي مر بها موكبه على طول الطريق المؤدية لغرفة عمليات عمر المختار المتاخمة لدرنة.

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